“El dominicano es un chiste”, espectáculo de humor que llenará de risas el Lehman Center en New York

Jochy Santos, Felipe Polanco, Cuquín Victoria, Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo estarán juntos en este gran espectáculo de humor

New York.– Una gran representación del humor dominicano liderada por Jochy Santos, Felipe Polanco “Boruga”, Cuquín Victoria, Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo pisará el escenario del Lehman Center for the Performing Arts este próximo sábado 6 de abril a las 8:00 de la noche.

“El dominicano es un chiste”, es el show de humor que une a estos grandes de la comedia criolla, con el fin de llevar alegría a esos dominicanos ávidos de entretenimiento de su tierra natal.

Toda la idiosincrasia del dominicano será expresada en una noche representada a través de cuentos, stand up comedy anécdotas , parodias y chistes, para el deleite de los amantes de la buena comedia.

Bajo la producción de Raposo Events, el show de humor conjuga la vieja escuela representada por Jochy, Cuquin y Boruga quienes han permanecido en el gusto del público dominicano por más de cuatro décadas.

Mientras que el relevo Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo, están listos para llevar lo mejor de sus rutinas en una noche que promete ser grandiosa.