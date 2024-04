Fallece Dan Lynch, pionero en la creación de Internet e impulsor de su éxito global

EE.UU.- Falleció a los 82 años Dan Lynch, quien en vida era considerado como uno de los pioneros de la creación de Internet, según ha avanzado The New York Times.

El deceso de Lynch tuvo lugar el fin de semana en su casa en Santa Helena, California (Estados Unidos).

Este ingeniero de redes informáticas impulsó los protocolos TCP/IP que permiten comunicarse a los ordenadores que forman parte de una red y desde los años 80 del siglo pasado contribuyó decisivamente con la conferencia INTEROP a la visibilidad y al éxito global de Internet.

Como reconocimiento a toda su carrera, Lynch ingresó en el Internet Hall of Fame en 2019. Ya entonces esta institución recordó que en los años 70, en la empresa SRI International, Lynch dirigió el centro de datos donde se ubicó el segundo nodo de ARPANET. Esta última era una red de ordenadores que había sido construida en 1969 como un medio para enviar datos militares y conectar grupos de investigación en Estados Unidos.

Hace unos años, en conversación con el Internet Hall of Fame, Lynch recordó que en su primer día en SRI, un colega le enseñó el ordenador en el que había estado trabajando. «Se conecta al ordenador y desde allí cambia a uno en Boston. Luego va a uno de Londres. Luego a Utah, ¡y de nuevo a uno al final del pasillo! Me enamoré de la ARPANET en mi primera hora». Desde su posición llevó a cabo el desarrollo inicial de los protocolos TCP/IP junto a otro gran centro de innovación tecnológica, Bolt, Beranek y Newman.

Con relación a la vida profesional de Dan Lynch

Lynch se incorporó más tarde a la Universidad de California como director de la División de Procesamiento de la Información. Un destino en el que integró ambos avances. Dirigió el equipo de ARPANET que, entre 1980 y 1983, hizo la transición de los protocolos anteriores a los TCP/IP, más flexibles y capaces, lo que facilitó su adopción en Estados Unidos y, en última instancia, hizo posibleel lanzamiento de internet el 1 de enero de 1983.

«Era como Tom Sawyer», explicó años después sobre sus habilidades para gestionar la coordinación global de la transición a TCP/IP. «Conseguía que la gente hiciera cosas instigándoles o avergonzándoles: lo que hiciera falta». Dan Lynch participó asimismo en las pruebas de las redes Packet Radio y Packet Satellite que formaban parte de la internet original de tres redes.

Lynch fue además el fundador de la conferencia INTEROP, que desempeñó un papel crucial para demostrar la viabilidad comercial de internet y para formar a miles de personas en el diseño, la implantación y el funcionamiento de equipos habilitados para funcionar en la Red.

Según recordaba hace unos años el Internet Hall of Fame,Lynch empezó su labor evangelizadora por sus propios colegas. «Habéis conseguido que el mundo tenga este código, pero no les habéis dicho cómo utilizarlo. Permítanme organizar un taller e invitar a todos los equipos de implantación del país. Me llevaré a los diez investigadores que inventaron todo esto y les diré qué funciona y qué no», les propuso.

Con información de: Elmundo.es