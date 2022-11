Dwayne Johnson “La Roca” habla sobre la salud mental

Leer también: Selena Gomez diagnosticada bipolar y dice escuchaba voces

Dwayne Johnson tiene un mensaje importante: pedir ayuda tiene «poder y valor».

Estados Unidos.- Dwayne Johnson “La Roca”, conversó con Men’s Health sobre su dieta, la construcción de músculo a los 50 y, lo que es más importante, su creencia en la vulnerabilidad y la comunicación honesta.

Después de pasar por la charla obligatoria sobre la importancia de hacer ejercicios, la ingesta de proteínas y lo que se necesita para ponerse en forma. El presentador, Black Adam, le preguntó a la megaestrella si algo lo asustaba.

Johnson admitió que se queda despierto por la noche pensando en hacer los «movimientos correctos», pero que la forma en que toma cualquier decisión es permaneciendo «en contacto con las cosas básicas simples que son importantes para mí» reveló Johnson.

Salud Mental

Pero la conversación luego se centró en la importancia de la comunicación.

«Creo que uno de los momentos fundamentales y decisivos de mi vida fue cuando realmente me di cuenta del poder y el valor de pedir ayuda», dijo Johnson. «Vulnerabilidad. Ya sabes, realmente como controlar tu ego en la puerta. Como muchachos, tenemos una tendencia a no pedir ayuda. El ego se interpone en el camino y empezamos a meternos cosas en el fondo de nuestras tripas, lo cual no es un problema».

«Crecí como hijo único. Yo era ese tipo que ocultaba las cosas y no hablaba de ellas, y lo resolvería todo por mí mismo», admitió. «La mayor parte del tiempo lo descubrí por mi cuenta, pero también me pasó factura, hombre, en mi alma y en mi salud mental».

Continuó explicando: «Así que en estos días, soy un gran defensor de pedir ayuda. Además, he perdido amigos, eh, que se retiraron y, sí, terminaron con sus vidas porque no querían preguntar». En busca de ayuda. Sí. Así que tienes que comunicarte. Tienes que pedir ayuda».

«No hay vergüenza en eso», aseguró Johnson. «Si no sabes algo, pregunta. Si no sabes, pregunta».