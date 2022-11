Selena Gomez diagnostica bipolar y dice escuchaba voces

Leer también: Selena Gomez cancela entrevista con Jimmy Fallon tras dar positivo a COVID

Estados Unidos.- Selena Gomez habló como nunca antes sobre su salud mental, tanto en su próximo documental «Selena Gomez: My Mind & Me» como en una nueva historia de portada para Rolling Stone.

Gomez habló con la revista antes del lanzamiento del documental, siendo realista sobre lo que experimentó antes de ser diagnosticada con trastorno bipolar y compartiendo su posición ahora.

«Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: he estado en cuatro centros de tratamiento», dijo. «Creo que cuando comencé a cumplir los veinte años fue cuando empezó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo».

Explicó que a veces pasaba días en la cama con depresión e incluso contemplaba el suicidio, diciendo: «Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba allí», antes de girar en la otra dirección, creyendo que necesitaba comprar todo. Los coches de sus amigos.

Declaraciones

Selena dijo que su depresión se agravaría por ser soltera: «Crecí pensando que me casaría a los 25. Me destrozó que no estaba ni cerca de eso», y sintiendo envidia de otras celebridades por cómo pudieron manejar la fama. «Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor Swift, así que recuerdo sentir que no pertenecía», agregó, diciendo que «simplemente no pertenecía». como quién era yo, porque no sabía quién era».

Compartió que en 2018 comenzó a escuchar voces que eventualmente, como lo expresó Rolling Stone, «ahogaron cada vez más el mundo real», lo que provocó un brote psicótico. En ese momento, pensó que todos la perseguían, sofocada por la paranoia e irreconocible para sus amigos. Fue entonces cuando le diagnosticaron trastorno bipolar y le recetaron una letanía de medicamentos que la dejaron sintiéndose simplemente «desaparecida». Después de su liberación, consiguió un nuevo psiquiatra que trabajó para reducir los medicamentos.

«Pero básicamente tuve que desintoxicarme de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos», explicó. «Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer».

Documental

Compartió que dos de los medicamentos que toma hacen que probablemente no pueda tener hijos en el futuro, algo que dijo es «algo muy grande, presente en mi vida». Agregó que, «sin embargo, estoy destinado a tenerlos, lo haré».

Selena Gómez también reveló su perspectiva positiva sobre su situación de salud mental.

«Me recuerdo a mí misma que no estaría aquí si no fuera por el brote psicótico, si no fuera por mi lupus, si no fuera por mi diagnóstico», dijo. «Creo que probablemente sería otra entidad molesta que solo quiere usar ropa bonita todo el tiempo. Estoy deprimida pensando en quién sería”.

«Selena Gomez: My Mind and Me» se estrena mañana en AppleTV+.

Con información de Toofab