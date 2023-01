‘Black Panther 2’ y ‘Ant-Man 3’ aseguran fechas de lanzamiento en China mientras Beijing levanta la prohibición sobre Marvel

Santo Domingo, RD.- Por fin, Marvel y Walt Disney parecen estar teniendo un descanso en China . Las películas de superhéroes del estudio Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man and The Wasp: Quantumania han cerrado las fechas de estreno en China, poniendo fin a una prohibición de facto de tres años y medio de todos los estrenos de películas de Marvel en el país, eso le costó a Disney cientos de millones en ingresos potenciales por boletos.

Black Panther 2, que se lanzó en el resto del mundo en noviembre, se estrenará en China el 7 de febrero, seguido de Ant-Man 3 el 17 de febrero, día y fecha en América del Norte.

Marvel compartió la noticia este martes en sus cuentas oficiales de redes sociales chinas. Los dos títulos serán las primeras películas de la Fase 4 de Marvel que se proyectarán en China, ya que los últimos estrenos cinematográficos aprobados del estudio fueron Spider-Man: Far From Home y Avengers: Endgame , a principios o mediados de 2019. También probarán cómo la sequía de películas de MCU durante los meses anteriores ha afectado el sentimiento de los fanáticos en torno a la franquicia.

Ant-Man and The Wasp ganó más de $121,2 millones de dólares en China en 2018 y el primer Black Panther recaudó $105 millones ese mismo año.

Marvel

La larga lista de títulos de Marvel cuyo lanzamiento en China se bloqueó en los últimos meses incluye Black Widow , Spider-Man: No Way Home, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Amor y Trueno .

Como es su costumbre, los reguladores nunca explicaron oficialmente por qué se negó la entrada a las películas, lo que dejó a la industria y a los comentaristas especulando. Las principales teorías incluían delitos de censura individuales cometidos por las diversas películas (como un momento LGBTQ muy breve en Thor 4 ), transgresiones políticas del director o actores involucrados en los títulos ( The Eternals).

La directora china Chloé Zhao fue criticada en China por declaraciones en entrevistas anteriores que hizo criticando a su país de origen, una postura política cada vez más represiva y nacionalista bajo Xi Jinping, una creciente tensión geopolítica entre EE. -perfilar eventos políticos en el país, el 20º Congreso Nacional en 2022 y el 100º aniversario del Partido Comunista Chino en 2021.

Disney

En cualquier caso, Hollywood, y Disney, en particular, pueden respirar aliviados de que algo similar al status quo anterior a la pandemia podría estar regresando.

La primera señal de buenas noticias llegó a fines de 2022 cuando la Oficina de Cine de China otorgó a Avatar: The Way of Water de James Cameron un lanzamiento con fecha y día en los EE. UU. en diciembre. Aún más sorprendente, la película luego recibió permiso para continuar con la proyección por un mes adicional, lo que significa que su exhibición se extenderá hasta el feriado del Año Nuevo Lunar de China, que generalmente se reserva solo para los estrenos de películas locales.

La película, que ha recaudado 220 millones de dólares después de 33 días, probablemente verá cómo su participación en la pantalla se reduce drásticamente cuando se estrenen las tiendas navideñas locales el domingo, pero como han indicado eventos recientes, los gestos oficiales a menudo tienen un significado duradero en el mercado chino.

Con información de The Hollywood Reporter