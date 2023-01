Se reveló el nuevo tráiler de la primera cinta de Marvel Studios en el 2023

En 2020 debió comenzar una nueva etapa en el exitoso Universo Cinematográfico de Marvel, que esperá conseguir los grandes triunfos en taquilla que ha obtenido desde «Iron Man«, estrenada en 2008. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a que Marvel Studios tuviera que retrasar la producción de las películas y series que tiene planeadas para el futuro y que desde su anuncio han generado mucha expectativa.

Una de ellas es «Ant Man 3«, más conocida como «Ant-Man and the Wasp: Quantumania«, que podría cerrar la trilogía de cintas del ‘Hombre Hormiga‘ y que además, según varios rumores, ayudaría a presentar al nuevo gran villano de Marvel Studios.

Ahora, a poco más de un mes del gran lanzamiento de esta cinta en los cines de Colombia y el mundo, se ha revelado el nuevo tráiler de esta esperada producción, en el que se ve con más detalle a los villanos Kang el Conquistador y M.O.D.O.K, además de una durísima lucha entre Scott Lang y Kang, quienes aparentemente formarán una alianza en esta cinta para luego batirse a duelo en el tramo final del filme.

Tanto «Ant Man» (2015) como «Ant Man and The Wasp» (2018) contaron con el protagonismo de Paul Rudd (como Scott Lang), Evangeline Lilly (como Hope Van Dyme) y Michael Douglas (como el Dr. Hank Pym) y fue bien recibida entre fanáticos y críticos, gracias a su buen sentido del humor. «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» tiene como fecha de estreno el 17 de febrero de 2023.

Producciones de Marvel Studios

En el 2023 iniciará la fase 5 del UCM y de esta forma también llegarán varias producciones de Marvel Studios, que tras los retrasos generados por la pandemia del COVID-19, quedaron ordenadas de la siguiente manera:

Además, en la fase 4 del UCM de Marvel Studios cuenta con otras producciones que se estrenaron y se estrenarán en la plataforma de ‘streaming’ Disney+, y en las cuales se numeran «WandaVision» (finalizada el 5 de marzo de 2021), «The Falcon and the Winter Soldier» (que finalizó el 23 de abril), «Loki» (que terminó el pasado 14 de julio), «What If?» (que finalizó el pasado 6 de octubre), «Hawkeye» (que finalizó el pasado 22 de diciembre), «Moon Knight» (que finalizó este 4 de mayo), «Ms Marvel» (que terminó el pasado 13 de julio), «She-Hulk» (que finalizó el pasado 13 de octubre), «Echo», «Iron Heart», Daredevil: Born Again»,»Armor Wars», además de cintas como «Capitán América 4» y, por supuesto, «Los 4 Fantásticos».