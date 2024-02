Néstor Cortés se sintió bien en salida ante Minnesota

Néstor Cortés no fue dominante en su primera aparición en partido de entrenamiento de primavera, pero el zurdo de los Yanquis de Nueva York emergió sintiéndose bien de su partido del lunes en contra de Minnesota.

Es un buen inicio después de un 2023 plagado de lesiones.

Cortés tuvo marca de 5-2 con ERA de 4.97 en 12. Partidos la temporada pasada y solamente tuvo una apertura después del 30 de mayo, mientras batalló con una lesión en el manguito rotador.

El tercera base de los Yanquis DJ LeMahieu hizo su debut en la primavera y se mantuvo en el juego después de permitir un sencillo productor dentro del cuadro de Jair Camargo, que le pegó en la cara en la tercera entrada.

LeMahieu dijo que estaba bien después de que la pelota lo golpeara en los lentes, cerca de la base de la nariz. Bateó dos sencillos. Fue frenado por una lesión en un pie en 2023 y sólo bateó para .243.

“Me siento bien”, dijo LeMahieu. “Es bueno estar ahí jugando hoy. Me sentí bien corriendo. Me he sentido bien bateando. Me estoy moviendo mejor. Me siento preparado, tengo una buena base y estoy listo para seguir construyendo a largo plazo”.

El toletero de los Yanquis Giancarlo Stanton se fue 0 de 3 como bateador designado en su primer juego luego de otra temporada con lesiones.

Fuente:MLB