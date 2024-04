Alan Trejo muestra su emoción por su participación en México

La pasada primavera, el infielder de los Rockies Alan Trejo respondió a un llamado de su corazón y representó a México en el Clásico Mundial de Béisbol. Y México no ha dejado de acogerlo.

Trejo y los Rockies se enfrentarán a los Astros en la Serie de la Ciudad de México el sábado y domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú. Trejo es de Los Ángeles, pero proviene de una familia de educadores cuyas raíces están en Morelos, Zacatecas. Sus padres han mantenido tradiciones y han asegurado que esté en contacto con la familia.

En 2023, Trejo representó a México al principio durante el Clásico Mundial de Béisbol, y al final jugando béisbol invernal con los Charros de Jalisco.

«Es parte de la cultura», dijo Trejo. «No nací en México, pero culturalmente soy mexicano. Mis padres crecieron en México. Es algo hermoso ser bienvenido por la comunidad. Cuando estuve allí jugando béisbol invernal, me sentí como un nativo y me trataron como tal. Eso habla mucho sobre la cultura en México y mis padres, me criaron de la manera correcta».

El hogar ancestral de Trejo es una gran parte de por qué todavía está con los Rockies cuando se dirigen a la Ciudad de México. La temporada pasada, Trejo bateó .232 en 83 juegos con los Rockies.

Sin embargo, luchó con el tiempo de juego irregular y fue asignado a Triple-A Albuquerque para recuperar su swing. Jugar béisbol invernal permitió a Trejo simplificar su enfoque y mecánica para manejar mejor el banquillo. Ha jugado poco esta temporada, yendo de 2-18 con la mayor parte de su tiempo durante el último viaje cuando el intermedista Brendan Rodgers estaba enfermo. El tiempo con Jalisco fue una reunión familiar además de un viaje de negocios.

«Mi mamá y papá pudieron acompañarme en el Día Inaugural en México, así que fue especial», dijo Trejo. «De hecho, alquilaron una minivan para unos 20 de ellos para ese Día Inaugural. Fue bastante especial. No los había visto en mucho tiempo».

Incluso antes de que los Rockies partieran hacia México, Trejo percibía la recepción que esperaría a su equipo.

«México es un país beisbolero», dijo Trejo. «Es opacado por el fútbol. Pero vamos a uno de los mejores lugares en México. Es donde juegan los Diablos Rojos. Debería ser muy divertido».