Juan Soto sobre sus bat flips: «Seguiré haciéndolos, así a la gente no les guste»

Juan Soto tendrá en 2024 todas las miradas puestas sobre él. Su llegada a los Yankees de Nueva York como su nueva estrella lo tiene en el foco de todos, y no solo por el hecho de que irá a la agencia libre en 2025, sino porque gran parte de las aspiraciones del equipo están sobre él.

Por ello, su celebración tras su primer jonrón con el uniforme de los Yankees en la pretemporada de la MLB fue visto con mucho detenimiento, y aunque su celebración no fue efusiva, el dominicano avisó que las que vienen lo serán aún más.

«Todo el mundo sabe que la forma en cómo me muevo al tomar un turno o celebro es parte de mi juego», dijo Soto al New York Post. «Si a la gente le gusta o no, no me importa. Voy a celebrar con mucho ruido. Cuando conecte un jonrón voy a lanzar el bate a 500 pies en el aire», prosiguió Juan Soto.

El batazo de Soto que hizo enloquecer a su fanaticada

En su tercer turno de la tarde en el complejo George M. Steinbrenner, Soto hizo levantar a la afición de sus asientos con un batazo que recorrió 428 pies antes de estrellarse en la pizarra del campamento primaveral de los Yankees en Tampa. Es el primer aviso de quien irá por un contrato de 500 millones de dólares en el mercado próximo.

“Quieres estar ahí en el terreno; quieres sentir por ti mismo a la fanaticada de los Yankees”, dijo Soto al portal MLB.com. Esto, tras el partido en el que se apuntaron el triunfo por 12-6. “Siempre escuchas sobre ellos. Quiero ver cómo se siente tenerlos de mi lado, apoyándome en lugar de abuchearme. Creo que hasta ahora todo ha sido genial”.

Con información de: Fanside