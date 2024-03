Mbappé y Dembélé amenzan al Barcelona en la Champions

El Barcelona ha conocido este viernes al mediodía a su rival para los cuartos de final de la Champions. Los catalanes se enfrentarán al París Saint Germain, con la ida en el Parque de los Príncipes. El conjunto azulgrana se enfrentará a Kylian Mbappé y a Luis Enrique por lo que es una eliminatoria con una buena dosis de morbo. La vuelta de Dembélé también tiene su miga.

No es el rival que deseaban los azulgranas.Las preferencias se centraban en el Borussia Dortmund o en el Arsenal. El equipo francés ha mejorado con el paso del tiempo. Es ahora un equipo temible y que cuenta con uno de los mejores jugadores del mundo como es Kylian Mbappé. Todos los ojos estarán puestos en el delantero galo, no sólo por su enorme calidad sino porque su destino de la próxima temporada será el Real Madrid. Puede ser su primer favor al club blanco. Morbo asegurado.

La historia reciente ha enfrentado en varias ocasiones a estos dos equipos en la Champions con suerte dispar. En la última ocasión fueron los franceses los que apearon al Barcelona en la temporada 20/21. El PSG dejó sentenciada la eliminatoria en el Camp Nou con un rotundo triunfo por 1-4 en el que Mbappé consiguió un hat-trick en el estadio azulgrana. Eran tiempos duros para el barcelonismo con Ronald Koeman en el banquillo culé.

Remontada histórica

Pero también han existido grandes momentos para el Barcelona frente a los franceses. Sobre todo en esa eliminatoria disputada en la temporada 16/17 en la que los azulgranas remontaron un 4-0 encajado en el Parque de los Príncipes. El conjunto catalán dio la vuelta al marcador con un 6-1 que provocó el delirio en las gradas Camp Nou, sobre todo cuando Sergi Roberto consiguió el gol definitivo que daba la vuelta a la eliminatoria. Se da la circunstancia que en ese momento el entrenador del Barça era Luis Enrique, actual técnico de los franceses.

Será una eliminatoria muy complicada para el conjunto azulgrana que no está teniendo una gran temporada. Habrá que ver si Xavi puede recuperar a De Jong y Pedri para este enfrentamiento. No están descartados. Y, sin duda, la gran ventaja es que jugará en segundo partido en su estadio, aunque es evidente que Montjuïc no es el Camp Nou.