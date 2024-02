Moca FC recibe a Nashville SC en primer juego Concachampions

La aurinegro, Moca FC de República Dominicana se enfrentará al Nashville SC de la Major League Soccer de USA (MLS).

Este duelo corresponde a la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2024. Los Boys in Gold ya están en para el partido de ida, y la competencia eliminatoria comenzará en febrero.

Ambos equipos debutan en la Copa de Campeones de Concacaf en un duelo que será a las 8:00 pm., hora de República Dominicana, en el estadio de Cibao FC en Santiago. El duelo de vuelta será el 28 de febrero en Nashville.

¿Cómo llegaron?

Los mocanos se clasificaron a esta instancia del torneo gracias a que ganaron el playoff de la Caribbean Cup de Concacaf, cuando vencieron en duelo de ida y vuelta al Harbour View de Jamaica.

Moca FC es el tercer equipo que clasifica a este torneo, junto a Cibao FC en 2018 y Club Atlético Pantoja 2019.

Este club de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) buscará hacer historia para la República Dominicana si logra su principal objetivo de convertirse en el primer equipo de la recientemente establecida Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en ganar una serie de la Copa de Campeones.

Nashville SC se clasificó para la competencia al obtener el segundo lugar en la Leagues Cup, que se desarrolló del 21 de julio al 19 de agosto.

El equipo de la MLS cuenta con una de las plantillas más fuertes de la Conferencia Este y ahora tendrá su primer encuentro en un torneo oficial de clubes de Concacaf.

La Copa de Campeones de Concacaf (CCC), anteriormente conocida como Liga de Campeones de CONCACAF, es un torneo continental organizado por la Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe. No verás sólo equipos de la MLS en esta competición. Los Boys in Gold podrían enfrentarse a clubes de México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y clubes canadienses no afiliados a la MLS.

Jugadores a observar

En el ataque aurinegro, lo encabeza el argentino Gustavo Ascona, quien fue un dolor de cabeza para las defensas rivales al marcar cuatro goles y 15 remates, mientras que Víctor Sánchez igualmente representó una amenaza al anotar dos goles.

Otro de los jugadores que serán claves es el arquero Odalis Báez que mantuvo la valla invicta en 4 de los 8 encuentros con 25 salvadas en la Copa del Caribe de Concacaf 2023.

El equipo visitante de los Estados Unidos, es liderado por el talentoso mediocampista Hany Mukhtar, quien se llevó los honores de Jugador Más Valioso de la MLS para la temporada 2022 y luego siguió con 15 goles y 11 asistencias en 2023.

La nueva incorporación Tyler Boyd también debería ayudar en el ataque después de marcar siete goles y contribuir con cuatro asistencias la temporada pasada con Los Angeles Galaxy.

Además, el Nashville SC también es fuerte en defensa, liderados en el centro con los jugadores del equipo nacional de los Estados Unidos Walker Zimmerman en el centro y Shaq Moore en el lateral derecho.

Los Oficiales del partido Moca FC (DOM) vs Nashville SC (EE. UU.)

Estará encabezado por el árbitro Bryan López (Guatemala), AR1: Juan Carlos Mora (Costa Rica), AR2: William Chow (Costa Rica), 4º Árbitro: Ismael Cornejo (El Salvador) y en el VAR: Guillermo Pacheco (México) y VAR1: Oscar Macias (México).