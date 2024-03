Futbolista australiano pide matrimonio a su novio en estadio de fútbol

El futbolista australiano Josh Cavallo pidió matrimonio a su pareja Leighton Morrell en el campo de fútbol de su club, el estadio Hindmarsh, en el que juega el Adelaide United de Adelaida, Australia Meridional.

La noticia circuló a través de la red social de Instagram del australiano.

Cavallo se considera el primer futbolista que se declaró abiertamente homosexual. Josh fue noticia en el 2021 cuando compartió en redes un conmovedor video en el que reveló su homosexualidad, declarando de esta forma su intención de “mostrar que todos son bienvenidos en el juego del fútbol”.

Este video se viralizó en las redes sociales y fue visto como un momento histórico en el mundo del fútbol, un deporte con una larga y problemática historia de homofobia arraigada.

A partir de ese momento, el atleta de 24 años se ha convertido en el rostro deportivo destacado de la comunidad gay. Lo nombraron “Hombre del año” en 2022 en una ceremonia de premiación organizada por Attitude Magazine, la publicación de revista LGBTQ más grande de Europa.

En las imágenes que este difundió, se aprecia al futbolista de rodillas con un anillo en la mano, mientras que su novio se cubre los ojos; en otra foto aparecen tomados de las manos.

“Comenzando este año con mi prometido, Sr. y Sr. Próximamente. Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente. Se sintió bien compartir este momento especial en el terreno de juego, donde todo empezó.”

Rechazaron a exfutbolista por ser homosexual

El primer futbolista profesional en contar que era homosexual mientras estaba en activo fue el británico Justin Fashanu, en 1990. Su trágica historia se replicó en todo el mundo, ya que nunca lo aceptaron en los estadios y se suicidó en 1998.

En los últimos años, fueron varios los atletas que decidieron “salir del closet”. Entre ellos, el caso más resonante fue el de Tom Daley. Este es el joven clavadista estadounidense que consiguió la medalla de oro en el trampolín de diez metros de saltos sincronizados en Tokio 2020.