Juan Soto y Jasson Domínguez fueron al lago a buscar caimanes

Desde que Juan Soto se reportó al Spring Training de los Yankees, el joven jardinero dominicano Jasson Domínguez no se le ha despegado para nada a su compatriota.

Desde que supo que el slugger dominicano entraba oficialmente como nuevo jugador de los Mulos del Bronx, tras un cambio con los Padres de San Diego, el apodado «Marciano» recibió a Soto como su nuevo mentor en el campo.

Jasson Domínguez y Juan Soto parecen ser inseparables y para muestra un botón. En la mañana del martes (12 de marzo) ambos patrulleros fueron a echar un vistazo a un lago cercano al Steinbrenner Field, al parecer en búsqueda de caimanes.

What do you guys think Jasson Domínguez and Juan Soto see in the pond? #Yankees pic.twitter.com/imygWnmva2