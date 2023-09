Jasson Domínguez implanta nueva marca para un novato en MLB

Jasson Domínguez ha sido todo lo que han esperado los Yankees de Nueva York tras cinco juegos en las Grandes Ligas. El dominicano de 20 años de edad implantó una nueva marca tras su buen juego ante Detroit.

Domínguez, quien bateó de 4-3 ante los Tigres de Detroit el miércoles, implantó la marca de: Al menos un hit, anotó una carrera y consiguió cinco victorias en los primeros cinco juegos.

Esto es algo que ningún novato en la historia de las Grandes Ligas tuvo en sus primeros cinco juegos en el máximo nivel.

Tras los cinco encuentros, Domínguez tiene 3 cuadrangulares, .333 de promedio, 5 impulsadas, 5 anotadas, 1.143 de OPS y 199 de OPS+.

Este miércoles fue el primer juego multi-hits en su carrera. En los 4 partidos restantes había conectado un imparable. El jonrón ante Detroit, el primero para él en el Yankee Stadium, salió a 110 millas por hora y tuvo una distancia de 383 pies.

Jasson podrá extender su racha de hits este jueves ante los Tigres de Detroit y luego el fin de semana en una serie de tres juegos ante los Cerveceros de Milwaukee en el Yankee Stadium.

Cabe destacar que, si hablamos de la cifra de cuadrangulares, el dominicano se convirtió en el primer toletero desde Mickey Mantle en batear tres vuelacercas o más con 20 o menos edad en cualquier lapso de cinco juegos disputados.

Yankees age 20 or younger with 3+ HR in ANY 5-game span:



Jasson Dominguez (2023)

Mickey Mantle (1952)