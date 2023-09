Dominicano Jasson Domínguez sumó otro cuadrangular

El joven dominicano Jasson Domínguez es una de las futuras estrellas de los Yankees de Nueva York, según proyecciones del equipo. Y lo demuestra desde su estreno en Grandes Ligas esta misma semana, en la que ya acumula dos cuadrangulares.

Jasson Domínguez pegó el bambinazo este domingo en el último juego de la serie entre los neoyorquinos ante los Astros de Houston en el Minute Maid Park, igualando a dos leyendas y al capitán de los Yankees en libros de récords.

La conexión fue en la parte alta del sexto episodio, con la pizarra igualada a una rayita por bando y ante los lanzamientos de su compatriota Cristian Javier, el jardinero de 20 años la mandó a volar por todo el jardín derecho a 358 pies, impulsando a su compañero DJ LeMahieu para colocar arriba a su equipo con marcador 3-1.

De esta manera, el de Valverde sigue encendido durante su semana de estreno en el Big Show, en el que ya ha tomado 12 turnos al bate, en los que completa 3 hits, dos de ellos son cuadrangulares, con cuatro carreras remolcadas y una línea ofensiva de .250/.250/1.000. Nada mal para el prospecto número dos de toda la organización.

Cabe destacar que, con ese bambinazo, Jasson Domínguez se convirtió en el cuarto jugador en conectar 2 jonrones en sus primeros tres juegos en Grandes Ligas en la historia de los New York Yankees. Los otros son Yogi Berra, Aaron Judge Y Joe Lefebvre.

Yankees to homer in two of their first three career games:



Yogi Berra, 1946

Joe Lefebvre, 1980

Aaron Judge, 2016

Jasson Dominguez, 2023



(h/t @SlangsOnSports) pic.twitter.com/OV4r1suy3c