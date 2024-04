Analista: Juan Soto romperá récord de Ohtani de $700 millones

Un distinguido especialista en temas de béisbol, columnista del reconocido diario The Athletic, dijo estar casi seguro de que Juan Soto romperá el récord del contrato mejor pagado en la historia de la MLB, el cual ahora mismo le pertenece a Shohei Ohtani.

De acuerdo con una reciente declaración en el podcast «Foul.Territory«, el reconocido insider de la MLB Ken Rosenthal expresó que es altamente probable que Juan Soto, actual jardinero de los Yankees de Nueva York, se convertirá en el pelotero mejor pagado de todos los tiempos, por encima de Ohtani, quien a finales del año pasado firmó un acuerdo por 10 años y $700 millones de dólares con los Dodgers.

"I believe he is going to get more money than Ohtani…I believe he is going to beat his present day value"@Ken_Rosenthal says Juan Soto is going to break the contract record for present day value this offseason.



