Video | Chocan dos aviones con al menos ocho personas a bordo en EE.UU.

Al menos dos personas murieron este domingo por el choque de dos aviones de un solo motor, que acabaron precipitándose en el lago Coeur d'Alene, en Idaho (EE UU), informó la Oficina del Sheriff del condado de Kootenai, en ese estado, que no descartó que los fallecidos puedan ascender a ocho en total.

En un comunicado, las autoridades explicaron que los cadáveres de los dos muertos han sido ya recuperados, y subrayaron que, de acuerdo a informaciones preliminares, los dos aviones transportaban a un total de ocho personas, entre pasajeros y tripulantes. "En estos momentos se cree que no hay supervivientes", indica la nota.

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF

— Kaitlin Knapp (@Kaitlin_Knapp1) July 6, 2020