Se registran varias explosiones en Siria después de que aviones israelíes atacaran bases militares

Varias bases militares ubicadas en el centro y sur de Siria han sido blanco de ataques aéreos que Damasco atribuyó a Israel, según informaron medios estatales sirios. Videos en redes sociales muestran explosiones en medio de la noche.

Según los informes del Ejército sirio, aviones israelíes atacaron varios lugares en las localidades de Salamiyah y Saburah, justo antes de la 1 de la madrugada del miércoles.

Unverified video of aftermath of alleged Israeli airstrikes in Salamiyah city located in the Hama Governorate. #Syria pic.twitter.com/CwrryHxr2B

— Joe Truzman (@Jtruzmah) June 23, 2020