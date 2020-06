Secuestran en su villa a uno de los hombres más ricos de China

El fundador del gigante chino de elctrodomésticos Grupo Midea ha sido liberado por la Policía tras ser secuestrado en su lujosa villa en el sur de China el pasado domingo.

He Xiangjian, de 77 años, fue raptado por desconocidos que irrumpieron en su mansión en el Junlan International Golf Life Village en Foshán, provincia de Cantón. Su hijo He Jianfeng logró cruzar a nado un río junto a la propiedad y llamar a la Policía.

Según informa TMTPost, cinco personas fueron arrestadas la madrugada de este lunes en una operación en la que no se produjeron heridos.

"La víctima apellidada He está a salvo", comunicó la Policía en una declaración oficial.

El Grupo Midea ha confirmado el suceso en su cuenta en la red social china Weibo y ha agradecido su actuación a agentes y medios de comunicación.

En unas fotos divulgadas en redes sociales, se aprecia una decena de policías desplegados frente al lugar de los hechos, una mansión de dos plantas de estilo europeo decorada con columnas blancas de mármol.

Forbes calcula la fortuna de He en 25.000 millones de dólares, lo que le convierte en la sexta persona más rica de China.

