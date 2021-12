Monte Plata, RD.- "Aquí no hay espacio para los antisociales", aseguró la coronel Rosa Lozada, quien desde hoy es la nueva comandante de la 5ta compañía de la Policía Nacional en la provincia Monte Plata.

La coronel Lozada manifestó que, "aquí yo vine a cumplir con la ley y el orden, aquí yo no voy a permitir desorden ni nada que esté fuera de la ley. Nadie está por encima de la ley, y la seguridad ciudadana de esta provincia. Ustedes pueden estar seguros que, yo voy a estar vigilante 24/7 en la calle para que los ciudadanos se sientan seguros".

"Nosotros no vamos a tolerar imprudencias, aquí en esta provincia no se van a permitir los antisociales, aquí no hay espacio para ellos ", indicó Lozada

La coronel Lozada, quien es primera mujer en dirigir la 5ta compañía de la Policía Nacional en esta provincia, dijo que "aunque vean el sexo femenino, aqui no hay debilidad".

"Yo no vine a dormir, yo vine a trabajar con un memorándum que me dió el señor director de la Policía. A trabajar por los hombres y mujeres de esta provincia y ganarme la confianza de cada uno de ellos", afirmó Lozada.

Finalmente dijo que no vayan a pensar que porque llegó una mujer a la provincia, "que los antisociales no lleguen para que no conozcan a esta mujer".

La coronel Rosa Lozada ofreció estas declaraciones al sostener una reunión con periodistas y comunicadores de la provincia Monte Plata. Quienes les ofrecieron su apoyo para trabajar por el beneficio de cada ciudadano de esta demarcación.

Puedes leer: Senador denuncia corrupción y abuso de poder en cárcel pública de Baní