La entrada de Fiona en República Dominicana se hace sentir en la provincia La Altagracia. Especialmente en localidades como Higüey, Boca de Yuma, Punta Cana y Bávaro.

El ojo del huracán se ubicaba a las 5 am sobre el este de República Dominicana, a unos 25 km al oeste-suroeste de Punta Cana. Tiene vientos máximos sostenidos de 150 km/h y ráfagas superiores.

Hurricane #Fiona Advisory 20: Hurricane Conditions Spreading Across Portions of the Dominican Republic. Heavy Rainfall and Catastrophic Flooding Continues Across Much Of Puerto Rico. https://t.co/tW4KeGe9uJ