Trabajan en proceso de transición para nuevas autoridades municipales en Santiago

Muestran preocupación por recolección de desechos y hacen un llamado al alcalde Abel Martínez a terminar su gestión bien

SANTIAGO.- El alcalde electo por Santiago, Ulises Rodríguez, dijo que trabajan junto a la comisión de transición para asumir el nuevo reto a partir del 24 de abril. Además expresó que coordinan obras en conjunto con el gobierno central de manera planificada.

Destacó que busca unificar esfuerzos para fortalecer y complementar las obras que ejecuta el gobierno y las que demanda la población.

“Se comenzó ya a dar los pasos firmes y nos estamos preparando porque faltan muy pocos días. Hasta ahora estamos hablando, siendo coherente, con lo que tratamos en la campaña. Con el tema de unificar esfuerzos en conjunto con el gobierno, por eso el presidente habló de un solo gobierno” expresó Ulises Rodríguez.

Mientras el diputado de Santiago por el Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro Silverio, hizo un llamado al alcalde, Abel Martínez, para que continúe con la labor de recolección de desechos en los días que le quedan en el gobierno municipal ante las denuncias de la población. En tanto que, Andrés Cueto, presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, mostró preocupación por dichas denuncias.

“Yo creo que tal vez haya un descuido de los que manejan de manera directa ese compromiso que, a lo mejor no sea del alcalde, pero desde aquí aprovechamos para hacerle un llamado al alcalde de que debe de terminar bien su mandato municipal” indicó Máximo Castro Silverio.

Mientras que Andrés Cueto expresó “Todos los sectores están llenos de basura, si ustedes no me lo creen salgan a caminar. Hay una gran preocupación y yo no quiero hacer ruido de esto porque ya hay un alcalde electo.”

Destacaron que en sectores populares de esta ciudad se observan mini vertederos improvisados por lo que esperan que dicha situación mejore.