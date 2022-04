Dajabón, RD.- Decenas de familias expresaron preocupación al no saber qué pasará con sus viviendas ante la construcción del muro fronterizo. No han recibido información sobre el proceso de reubicación.

Viviendas se ubican en perímetro del muro fronterizo

Expresaron que a los propietarios de más de cien viviendas ubicadas en el perímetro donde se pretende levantar la obra no les han explicado el plan de reubicación e indemnización de sus propiedades.

“Nosotros no nos vamos a salir ni muertos de nuestras casas hasta que no se nos valore como debe de ser", expresó Crucita Liberato. Mientras que Jonás Rodríguez explicó que las autoridades “marcaron las viviendas; sin embargo, no se comunicaron con nosotros para darnos las debidas informaciones de cómo será el proceso”. Agregó que ya “quieren derribar las viviendas, pero nosotros no tenemos a dónde ir”

La preocupación de estas familias surge a raíz de la llegada de un contingente militar a la zona. Sin proveerles información o advertirles iniciaron a medir y marcar las viviendas. Esto ha creado incertidumbre entre los moradores.

Ante esta situación, hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que envíe una comisión que pueda arrojar claridad del proceso. De lo contrario, no permitirán que les destruyan sus hogares sin antes llegar a un acuerdo justo