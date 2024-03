Subsecretario de crecimiento económico EE.UU. dice lucha contra la corrupción en RD impulsa desarrollo y crecimiento

Punta Cana, R.D.-El subsecretario de crecimiento económico, energía y medio ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández aseguró que la lucha contra la corrupción que lidera el presidente Luis Abinader ha logrado encaminar el país hacia el desarrollo y la prosperidad de los dominicanos.

En un mensaje en su cuenta de X (antigua Twitter), Fernández recalca que la Republica Dominicana es un ejemplo de una democracia fuerte. Y que eso genera desarrollo y crecimiento. Asimismo, se manifestó complacido de conocer al presidente Abinader.

Dijo que ese ambiente de estabilidad social y democrática son las razones fundamentales para que se esté desarrollando en Punta Cana, Republica Dominicana, la décima reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD).

“Es un placer conocer al presidente @luisabinader. La República Dominicana es un ejemplo de cómo las democracias fuertes que dan prioridad a la lucha contra la corrupción pueden generar crecimiento y prosperidad que beneficien a todos los ciudadanos. ¡Solo una de las razones por las que estamos entusiasmados de que la República Dominicana sea sede de la Décima #SummitAmericas en 2025!”, resaltó Fernández.

