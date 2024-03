Washington.- Se espera que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe el miércoles una legislación que obligaría a la popular aplicación de videos cortos TikTok a separarse de su empresa matriz de propiedad china, ByteDance, o vender la versión estadounidense del software.

La Ley bipartidista de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros “le da a TikTok seis meses para eliminar el control de adversarios extranjeros, lo que incluiría que ByteDance se deshaga de su propiedad actual, para permanecer disponible en Estados Unidos”.

Así lo explicó el representante Mike Gallagher, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino (PCCh), y el representante Raja Krishnamoorthi, el principal demócrata del comité.

“Todo lo que TikTok tendría que hacer es separarse de ByteDance, controlado por el PCCh. Sin embargo, si TikTok decidiera no deshacerse de este control del PCCh, la aplicación ya no se ofrecería en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Pero TikTok no tendría a nadie más a quien culpar que a sí mismo”, dijeron los legisladores en una declaración preparada.