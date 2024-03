Presidente Abinader resalta potencial RD para expandir nuevas industrias

Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández, destaca potencial que tiene RD en industria de dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

La Altagracia, Punta Cana. – El presidente Luis Abinader reconoció el esfuerzo que realizan los países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), alineándose con la política de Estados Unidos, para atraer a la vanguardia de la tecnología, la industria de semiconductores a la República Dominicana.

“Estamos ante una oportunidad inédita e inmejorable para que juntos, como bloque, reforcemos la resiliencia de aquellas cadenas de suministro que son vitales para nuestra seguridad y la sostenibilidad de nuestras economías. La República Dominicana ha sido objeto de un estudio elaborado por The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), que no solo ha examinado nuestro país, sino que ha resaltado nuestro potencial significativo en el sector de ensamblaje, prueba y empaque de semiconductores, así como en el sector de placas de circuito impreso”, informó el primer mandatario en la clausura de la reunión ministerial de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) y Grupo de Trabajo de Cadena de Suministro”, manifestó el mandatario.