Servio Tulio Castaños: La libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por la Constitución

En el marco de las actividades relacionadas con la celebración del Día Nacional del Periodista, el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que libertad de expresión e información es un derecho fundamental protegido por la Constitución dominicana en su artículo 49 y que este faculta al individuo a expresar su opinión sin ningún tipo de coacción.

Indicó que, como derecho fundamental, su surgimiento está ligado a siglos de guerras contra las formas absolutistas de gobierno. Estos caracterizados por el control total de los seres humanos.

Durante una conferencia en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Castaños refirió que la libertad de opinión no se refiere solamente a la libre emisión del pensamiento, porque este derecho estaría limitado si a las personas se les limitara en su capacidad de buscar y acceder a datos que les sirvan de base para las ideas que difunden. Es decir, un derecho de doble contenido, que protege tanto la expresión de la palabra como el acceso a datos de interés.

Dijo que el derecho de acceso a la información pública surge con el trabajo de Samuel P. Huntington, quien popularizó el proceso de democratización en las grandes potencias. Lo expuso en su libro “La Tercera Ola”, que ayudó a la introducción de reformas institucionales para robustecer los sistemas democráticos en diversos países.

A partir de los años ochenta, cuando se ubica la tercera ola, se debate sobre la posibilidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas, como el derecho a saber (the right to know). Es cómo se fortalece el acceso a la información pública para crear condiciones para el tránsito progresivo de los sistemas políticos autoritarios hacia sistemas democráticos.

Servio Tulio Castaños Guzmán