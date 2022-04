Se incrementa llegada de vacacionistas a Samaná

Samaná RD.- Pese a que el turismo local y de extranjeros ha impulsado el dinamismo económico en Samaná durante la Semana Santa, algunos comerciantes en la zona señalan que ciertos factores han impedido que la presencia de visitantes tenga un mayor impacto positivo en la zona.

Las embarcaciones vienen y van. Así se ha mantenido Samaná, sobre todo desde el pasado Miércoles Santo, con una variedad de público.

Turismo en Samaná

El turismo local también ha encontrado su espacio en el ambiente acogedor que brinda Cayo Levantado.

Agentes de la Policía Turística y de la Armada de la República Dominicana garantizan la seguridad en la zona, que ha sido ampliamente visitada; aunque los comerciantes sienten que factores como la guerra entre Ucrania y Rusia ha reducido los márgenes de beneficios.

Niños, adolescentes y adultos disfrutaron por igual en la provincia nordesrana.

Después de visitar Samaná, algunos ya esperan con ansias la próxima Semana Santa para conocer nuevos destinos, quizás también a bordo de una embarcación.

Teodoro Reyes sale ileso accidente en carretera Sánchez

El bachatero Teodoro Reyes sufrió un accidente la noche del jueves Santo cuando se traslada por la carretera Sánchez en esta provincia.

El famoso bachatero de generaciones dio a conocer el hecho en su cuenta de Instagram que dice lo siguiente.

“Hola mis amigos Le habla Teodoro reyes. Les informo que la noche del jueves santo he sufrido un accidente en la carretera Sánchez Samaná dónde he sufrido lesiones Leves las cuales me veo obligado a cancelar todas las actividades hasta nuevo aviso, no se preocupen que hay Teodoro Reyes para rato”, es el escrito colgado junto a las fotos de accidente por el equipo de Teodoro Reyes.

El artista tenía programado presentarse mañana sábado 16 junto a la princesa del acordeón en Rancho Paraíso de Jobo Dulce, mientras el promotor de la fiesta estará avisando si se realiza por ritmo típico.

Por: Samuel Guzmán