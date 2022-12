Sánchez Cárdenas responde a Cámara de Cuentas sobre irregularidades en su gestión

El extitular del Ministerio de Salud Pública, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, respondió este viernes el informe especial de la Cámara de Cuentas que le imputa diversas irregularidades por un monto de 2 mil 700 millones de pesos, en el proceso de adjudicación y compra de insumos y materiales durante el período comprendido entre el 1ro de marzo y el 16 de agosto de 2020, en medio de la pandemia de la Covid-19 durante el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

Dentro de las irregularidades que registra la Cámara de Cuentas destacan contratos sin registro en la Contraloría General de la República, incumplimiento con el cronograma de entrega, garantías de fiel cumplimiento no ejecutadas e incumplimiento con las condiciones de pago.

Durante una llamada al programa «El Plato del Día», que se transmite por CDN Radio 92.5 FM, el galeno declaró que se encuentra leyendo el informe pericial para referirse a los alegatos del órgano fiscalizador, al tiempo de señalar que el proceso inició en marzo del 2022, se hicieron las observaciones y le notificaron en octubre para que en diez días ofrezca la respuesta que, según dijo, envió a la Cámara de Cuentas, punto por punto.

Cámara de Cuentas no consultó

Aseguró que el análisis del informe pericial evidenció que la Cámara de Cuentas no consultó el portal de compras donde se subían todas las evidencias de los procesos que el órgano fiscalizador está cuestionando.

“El informe pericial está en el portal de compras, y nosotros, en la repuesta que le dimos imprimimos, del portal de compras, todas las evidencias, y se depositaron ante la Cámara”, recalcó.

En relación a la licitación pública nacional MISPAS-CCC-LPN-2020-0007, cuyo contrato se habría realizado sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República, Sánchez Cárdenas explicó que ese proceso se adjudicó el 4 de agosto de 2020, cuatro días antes de entregar el cargo, pero el contrato que se alude se firmó en septiembre de ese mismo año, durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sánchez Cárdenas no firmó el contrato

“Eso no se firmó en mi gestión y, por tanto, todo el proceso que implica hacer el contrato y registrarlo en Cámara de Cuentas, yo no podía hacerlo porque no estaba en funciones”, argumentó.

Sánchez Cárdenas, quien presidió el Ministerio de Salud Pública durante el período mayo 2018-agosto 2020, subrayó que es de conocimiento público nacional e internacional todos los trastornos que hubo en toda la logística mundial de comercio. Por consiguiente, consideró que 2019 no puede usarse como precio de referencia para juzgar lo que pasó en el mundo durante la pandemia de la Covid-19.

“Esos trastornos están bastantes recogidos en los medios, la elevación de precios que se produjo, las carencias y el robo de medicamentos que se producía en los aeropuertos. Por tanto, decir que una manito limpia del 19 en ese contexto de la pandemia iba a costar lo mismo, creo que es una ligereza que se debe aclarar. Estamos hablando de elementos que no implican dolo, sino procesos de forma que debieron ejecutarse”, manifestó.

Recalcó que recogieron y depositaron ante la Cámara de Cuentas cada una de las imputaciones que presentaron en su contra. En ese sentido, dijo que está abierto para aclarar cualquier situación que el órgano fiscalizador entienda pertinente.