Mario Lama afirma 14% de asistencias en los hospitales es para haitianos

En momentos en que República Dominicana sigue estando en el foco de todo el mundo por el trato que se les brinda a los haitianos, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, señaló que en el país no se les niegan las atenciones médicas ni a los ciudadanos locales ni extranjeros.



Al participar en la entrevista especial de elCaribe y CDN, el funcionario destacó que todas las personas que se dirigen a los centros hospitalarios de carácter público reciben la asistencia que demandan.





“Nosotros como Servicio Nacional de Salud no discriminamos, tenemos la responsabilidad de dar servicio a todo aquel que llegue a un hospital independientemente de su estatus migratorio”, expresó.





En ese sentido, declaró que desde siempre han tratado de mejorar la calidad de las atenciones y la humanización de los servicios, que es uno de los problemas tradicionales que presentan los establecimientos de salud públicos y privados.



Recordó que el 14 por ciento de la asistencia que se da en los hospitales en términos generales está destinada a pacientes del país vecino, y que casi el 31 por ciento de los nacimientos que se están produciendo en la geografía nacional son de mujeres haitianas, lo que duplica la cifra del año 2018.



Indicó que en la actualidad, entre el 60 y 70 por ciento de los alumbramientos que ocurren en el hospital José Francisco Peña Gómez de Mao son de féminas de origen haitiano, situación que es similar en la maternidad doña Renée Klang de Guzmán de Santiago, donde la mitad de las parturientas también provienen de dicha nación.





Ratificó lo enunciado la semana pasada por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien dijo que el Estado está invirtiendo 10 millones de pesos solo para esa población en partos, emergencias, consultas y otras áreas.





“Es demasiado para lo que es la inversión que está teniendo la Republica Dominicana para el sector salud”, expuso el galeno durante la entrevista dirigida por el director de este medio, Nelson Rodríguez, en la que también participaron el jefe de Redacción de Apertura del diario, Héctor Marte y las comunicadoras Julissa Céspedes y Katherine Hernández.

Agregó que los gastos que generan los extranjeros no tienen retorno, lo que ocasiona una presión sobre el sistema hospitalario.

Cambios en la institución





Por otro lado, Lama dijo que en dos años al frente del SNS ha enfocado los trabajos en impulsar una transformación en la calidad y producción de los servicios, y en la mejora de la infraestructura de todo el sistema hospitalario.





“Desde nuestra llegada nos hemos enfocado en recorrer a nivel nacional todo el sistema e ir identificando cada situación y también irla interviniendo para mejoría, y eso ha ido dando frutos”, resaltó.





Manifestó que en el 2021 superaron con más de un 40 por ciento la producción del 2020, y que la de este año sigue incrementándose con respecto al 2021.



Sostuvo que en lo que va del 2022 la realización de pruebas de laboratorio supera las que se han registrado durante todos los años de formación que tiene el Servicio Nacional de Salud, que fue creado mediante la Ley 123-15 en el 2015.





De igual manera, detalló que los indicadores de estudios de imágenes también son superiores a los de años anteriores, atribuyéndolo a la estructura que han creado en diversos hospitales del país donde instalaron equipos de tomografía, sonografías y rayos x.





En ese orden, añadió que próximamente entrarán al sistema tres tomógrafos nuevos que serán colocados en el hospital Taiwán de Azua, en el Vinicio Calventi de Los Alcarrizos y en el Luis Morillo King de La Vega. Mientras que para el próximo año recibirán cinco con los que se beneficiarán el Ney Arias Lora y el Darío Contreras, al igual que el San Bartolomé de Neyba y el Estrella Ureña de Santiago.



Informó que están abriendo unidades de cuidados intensivos regulares y de uso exclusivo para los neonatos en diferentes centros de salud, y anunció la incorporación de nuevas emergencias, e indicó que 38 están en proceso de construcción y 10 fueron entregadas.



El facultativo también declaró que en el tiempo que tiene dirigiendo el SNS se han incrementado los recursos, nombraron más de 1,400 auxiliares de enfermería desde agosto del 2020, así como 600 licenciadas de enfermería, igual número de profesionales de la odontología, 400 médicos especialistas y 200 bioanalistas.



Reiteró que tras la autorización del presidente Luis Abinader se va a realizar un concurso con mil plazas médicas para el año 2023, para distribuir en cifras iguales a los galenos que resulten ganadores en las unidades de atención primaria y en los centros especializados.

Enseñanzas de la pandemia





Mario Lama destacó que uno de los aprendizajes de la pandemia del covid-19 que llegó al país en el primer trimestre del 2020, fue la importancia de tener un sistema de respuesta para dar atenciones que funcionen.



Dijo que el padecimiento demostró el déficit en recursos humanos que tenía la red pública, en especial de intensivistas y emergenciólogos, así como la falta de camas de unidades de cuidados intensivos y equipos de diagnósticos.





“Gracias a muchos mecanismos se pudo lograr con éxito el control en una reducción muy significativa de la letalidad, pero fue un proceso que implicó mucha dinámica y mucho apoyo logístico”, reveló.





Puntualizó que no se escatimaron esfuerzos para que toda la población estuviese protegida y contara con servicios con el mejor nivel de atención posible, incluso cuando los equipos y el tratamiento para combatir la enfermedad eran difíciles de obtener.



No obstante, señaló que es importante tener un mecanismo que proteja y garantice la capacidad de respuesta ante cualquier situación, y que las instituciones tienen que ser fortalecidas para que siempre estén preparadas para cualquier eventualidad que se pueda presentar, por lo que no se puede dejar la inversión para los momentos de crisis.



“Eso es lo que estamos trabajando ahora, hay una visión de que necesitamos en el país, cuáles son las unidades de traumas que necesitamos (…), los centros de quemados, los de oncología, un modelo marco de salud que se está ejecutando con base en los datos epidemiológicos y de población a los que tenemos acceso en estos momentos”, comunicó.





Posible brote





Ante la reciente activación del covid-19, Mario Lama afirmó que la subvariante XBB de ómicron que circula sobre el territorio tiene una alta capacidad de diseminarse que puede originar un incremento en el número de casos, razón por la cual llamó a la población a apelar a la responsabilidad individual para prevenir la condición vírica.



“La responsabilidad de protección no necesariamente es obligatoria del Estado (…), te da las instrucciones y si en algún momento hay algo que amerita intervenciones por la dinámica o el incremento en su momento debe tomar las medidas de salud pública, sin embargo hay una responsabilidad individual que todos tenemos de cumplir”, aseveró.



Exhortó a las personas que se sientan aquejadas por algún proceso respiratorio a usar mascarillas para que no se puedan difundir las partículas contaminantes. De igual manera, instó a la ciudadanía a utilizar tapabocas delante de los afectados con afecciones gripales, lavarse las manos y aplicar el distanciamiento social.



Otra de las recomendaciones fue la de aplicarse la vacuna, al coincidir con lo que dicen otros especialistas de que es importante para contrarrestar la condición.



Aseguró que todavía cuentan con la red de servicios de covid-19, la cual no fue desmontada, sino que está siendo utilizada en pacientes polivalentes.

“Pedido de eliminar las ARS es un error”

Mario Lama manifestó que la lucha que lleva el Colegio Médico Dominicano (CMD) junto a otras organizaciones sindicales de eliminar las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) es un error, al destacar que debe prevalecer y propiciarse la libre competencia.

“El hecho de decir que debería ser solo Senasa la ARS creo que es un error, los monopolios nunca son buenos, la libertad de poder decidir a dónde tú quieres ir debe ser un derecho de todos”, expuso.

Agregó que la población es la que debe de optar por un cambio de aseguradora, con base en la que consideran que tiene mejor oferta o cartera de servicios.

Sin embargo, el funcionario declaró que la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene puntos que deben revisarse como la tabla de honorarios de los médicos, pero que la abolición del sistema privado como lo está planteado el gremio que agrupa a los galenos es incorrecta.

