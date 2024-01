Resultados sorteos loterías dominicanas viernes 05 de enero 2024

Santo Domingo, RD- Estos son los resultados de los sorteos de las loterías dominicanas realizados este viernes 05 de enero 2024

Aquí usted podrá conocer los números ganadores de la Lotería Nacional, Leidsa, Loteka y Lotería Real correspondientes a esta fecha.

Lotería Nacional es la primera institución del estado fundada en el año 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Lotería Nacional

Leidsa es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la Lotería Electrónica Internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto – Loto Más.

Por otro lado, está Loteka, una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana.

Los sorteos de Loteria Loteka se realizan todos los días a las 7:55 de la noche. Sus sorteos diarios son: Quiniela Loteka, Mega Chances, y Toca 3.

Asimismo, entre las empresas de sorteos dominicanos está Lotería Real, que efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago.

Todos los días a las 12:55 se celebran los sorteos Quinielita Real, Pega 4 Real y Quiniela Real.

El sorteo especial, Loto Real se realizan los martes y viernes a la misma hora, justo antes del Quiniela Real.

Otras Loterías

Horarios loterías dominicanas:

La Primera: 12:00 pm y 8:00 pm

La Suerte Dominicana: 12:30 pm y 6:00 pm

Lotería Real: 12:55 pm

LoteDom: 1:55

Lotería Nacional: 2:30 pm, 9:00 pm (6:00 pm los domingos)

Loteka: 7:55 pm

Leidsa: 8:55 (3:55 pm los domingos)

Sorteos millonarios:

Loto Más de Leidsa: 8:55 pm, miércoles y sábados

Mega Lotto de Loteka: 7:55 pm, lunes y jueves

Loto Real: 12:55 pm, martes y viernes

Loto 5 La Primera: 8:00 pm diario

PowerBall: 10:59 pm, lunes, miércoles y sábados

Megamillions: 11:00 pm, martes y viernes

Loterías Extranjeras:

Anguila Lottery: 10:00 am

King Lottery: 12:30 am

Anguila Lottery: 1:00 pm

Florida: 1:30 pm

New York: 2:30 pm

Anguila Lottery: 6:00 pm

King Lottery: 7:30 pm

Anguila Lottery: 9:00 pm

Florida: 9:50 pm

New York: 10:30 pm

Los horarios de los sorteos pueden variar los días festivos.

LEIDSA entrega certificado a técnico dental que se ganó 17 millones en el Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa) informó, que el Sr. Julio Cesar Guzmán Cruz, recibió el certificado que lo acredita como el ganador de los 17 millones de pesos que tenía el sorteo Loto del pasado sábado 16 de diciembre.

Julio Cesar, un técnico dental de larga data, seleccionó los números: 13-16-17-19-31-36, en el punto de venta LEIDSA, “Panadería Repostería Lucky”, ubicada en la Ave. Francia, en El Ensueño, Santiago de Los Caballeros.

Es el 5to ticket ganador vendido en dicho punto de venta y el millonario número 91 de la provincia y el 456 que realiza LEIDSA, tu única Loto, la fábrica de millonarios.

La fecha de entrega de estos 17 millones, se efectuará el jueves 25 de enero 2024