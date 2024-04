Residentes en comunidad de Hato del Yaque en Santiago reclaman suministro de agua

SANTIAGO.- Residentes en la comunidad La Finca de Aciba en Hato del Yaque, provincia Santiago, reclamaron el suministro de agua potable. Estos resaltaron que quien administra dicho servicio, identificado como Haime Tineo, no les hace caso. Sin embargo, para otras comunidades aledañas si llega el suministro de agua.

Los manifestantes, en su mayoría amas de casa, dicen que se ven imposibilitadas en realizar los quehaceres del hogar. Expresaron que hasta los niños se ausentan en la escuela por la falta de agua.

“Nosotros tenemos un mes y pico que no nos llega ni una gota de agua. Nosotros le pedimos a las autoridades que se encarguen de eso, porque legalmente ya estamos cansados, entonces uno lo llama y él se pone bravo”, indicó manifestante.

“Los niños no fueron a la escuela porque los uniformes están sucios y no hay agua con que lavarlos, entonces cuando uno le tire por WhatsApp, él lo que hace es bloquear a uno, se olvida de uno, porque somos un callejón vulnerable. Yo le he dicho a él que para acá se necesita más el agua que para la principal”, precisó residente en la localidad.

Advirtieron que si las autoridades no dan respuesta al problema en los próximos días, podrían convocar a una huelga.