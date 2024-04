Coemtram advierte marchará al Palacio Nacional

Santo Domingo, RD. –El Consorcio de Empresarios del Transporte Moderno (Coemtram) realizó este martes una protesta pacífica frente al Instituto Nacional del Transporte (Intrant), exigiendo que les sea devuelto el combustible que subsidia el Gobierno a los choferes y las licencias de operación de la ruta que pertenece a esa organización.

Los transportistas advirtieron que de no llamarlos paralizarán el próximo lunes todas las rutas de Coemtram y marcharán desde la avenida Máximo Gómez hasta el Palacio Nacional.

Brudy Hernández, representante de la región del Cibao, afirmó existe un monopolio con las federaciones, las cuales dijo utilizan todas las compañías para cobrar entre los 8 y 30 pesos por galón de combustible.

“Tú me usas la compañía pero, entonces, cuando yo voy a retirar el combustible sino doy la comisión alante no me dan el combustible y si no lo pago en este mes el próximo me sacan”, explicó Brudy, asegurando que eso se ha convertido en un robo y una estafa que les está perjudicando.

Dijeron no estar en contra del Gobierno y que su único interés es que les entreguen el combustible que les corresponde.

Jairo Doñé, vocero de transportistas de Coemtram, también denunció que Antonio Marte y Cambita se han quedado con el transporte escolar del país. Añadieron que a los dueños de transporte privado lo han enviado a las calles a pasar trabajo.

“Se han asignado entre 30 y 40 guaguas en cada federación y se han adueñado del transporte escolar, tú ves las guaguas que andan hasta vacía, le pagan hasta sin dar servicio “, manifestó, afirmando que Coemtram es la nueva cara del transporte.

Por Genara Sánchez