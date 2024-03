Mujer denuncia fiscalía no quiere recibir querella

La Vega, RD. – La señora Miguelina Rojas, denunció que la fiscalía de atención a la víctima de Violencia de Género, no quiere recibirle querella contra el hombre que la hirió de un machetazo, a ella y a su esposo en un hecho que aún se está conociendo en los tribunales.

Miguelina, indicó que el sujeto llega hasta la casa de su suegra a burlarse de ella y de dos menores hijos de ellas.

RECOMENDAMOS LEER: Mujer denuncia desconocido intentó matarla mientras dormía en Monte Plata

«Hace un año yo tenía un caso con Esmerlyn Rivera, donde él me cortó y también a mi esposo y él se está metiendo para allá, para donde yo vivo. Entonces, yo temo por mi vida y la fiscalía no me quiere recibir otra querella, la señora Miguelina Rojas.

La dama indicó que el nombrado Exmerlin Rivera, le hirió en uno de sus hombros, y por eso Ella procedió a interponer una querella contra el pero salió suelto bajo fianza, lo que el está aprovechando para ir a realizar Amenazas y burla, contra ella y sus hijo.

Miguelina, dijo que ella y su familia están cansados de las burlas por lo que asistió al ministerio público para así evitar una desgracias ya que no ella ni su familiares son de problemas.

La dama, hizo un llamado a la primera dama de la República para que le ayude a solucionar la situación ya que ella dijo tener por su vida.

Por Winston Hernández