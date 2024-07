Mujer deambula perdida en el municipio de Cabrera

En el municipio de Cabrera de la provincia María Trinidad Sánchez, las autoridades y medios de comunicación locales reportaron que una mujer deambula desorientada por las calles



La fémina no posee documentos de identidad. No obstante, expresó que su nombre es Jessica González y que es oriunda de la provincia Puerto Plata.



La dama también dijo que no conoce a nadie en Cabrera y cuando fue cuestionada por algunos munícipes de donde iba a resguardarse, esta respondió que “iba a dormir por ahí”.



Jessica se encuentra deambulando en zonas céntricas del pueblo como el malecón de Cabrera y el parque central. Los residentes del municipio se pusieron en disposición a ayudarla haciendo eco de la información.



Si desea ayudar o tiene información relevante para ayudar en esta situación, puede comunicarse con la línea de soporte en Cabrera o sus redes sociales:



Cabrera Red Digital: 829-788-7932 | En redes sociales: @cabrerareddigital

Municipio de Cabrera

El municipio está ubicado en la costa nordeste del país, a tres horas y media de Santo Domingo, ciudad capital de la República Dominicana, al este de la Bahía Escocesa y Samaná y al oeste de Espaillat, a tan solo 38 kilómetros del municipio de Nagua, cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez.



Limita al oeste con el municipio de Río San Juan, al sur con Nagua al norte y al este tiene el océano Atlántico. Cabrera delimita en su costa la Bahía Escocesa, la cual se extiende por 70 kilómetros hasta Cabo Cabrón, en la Península de Samaná