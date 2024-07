Código Penal dominicano, una pieza necesaria pero ignorada

El tema que ha estado circulando recientemente a nivel nacional es sobre el Código Penal. El Senado recientemente aprobó una versión de este sin siquiera leerlo, razón que ha hecho que sea una tendencia

El Senado de la República aprobó en primera lectura y envió a una comisión especial el proyecto de Código Penal. Este establece nuevos cargos penales y cúmulos de penas, castiga el genocidio, feminicidio, sicariato y daños con sustancias químicas, con penas desde 30 a 40 años de prisión.

Rogelio Genao presentó la pieza junto a los legisladores Martín Nolasco, Milcíades Franjul Pimentel, Cristóbal Venerado Castillo Liriano, Virgilio Cedano, Felix bautista y Dionis Alfonso Sánchez. Iniciando la primera intervención el 19 de agosto del 2021 y se espera que se apruebe en segunda lectura en el Senado esta semana.

Ramón Rogelio Genao, senador de la provincia La Vega, e Yván Lorenzo, senador de la provincia Elías Piña conversaron en una entrevista en Despierta con CDN sobre el nuevo proyecto del Código Penal.

El reelecto senador Rogelio expresó que se encuentra contento de que haya sido aprobada una pieza tan importante para la legislación dominicana como este nuevo Código Penal. Según él, el anterior Código era infuncional y en esta nueva versión se atienden problemas que actualmente afectan a la República Dominicana.

Ramón Rogelio Genao, senador de la provincia La Vega (foto: Yovanny Corporán)

Algunas penas que incluye el Código Penal

Genao asegura que esta pieza penal trae grandes logros para el penalismo dominicano, como por ejemplo el cúmulo de penas hasta 60 años. También el castigo a la reincidencia, 72 nuevos tipos penales aprobados, aumento de la pena máxima hasta 40 años. El día de mañana miércoles esperan aprobar el Código Penal en segunda lectura para que pase a la Cámara de Diputados.

Yván Lorenzo, senador de la provincia Elías Piña expresó que no se ha tenido una conversación seria con respecto al Código Penal dominicano. Enfatizó que no se oponen a una pieza moderna, como han señalado algunos funcionarios. Su objetivo es que buscar el diálogo y que se le pueda sacar provecho a esta búsqueda del Código Penal ideal.

‘‘Hay puntos con los que nosotros no estamos de acuerdo, pero la democracia se construye con disensos y con consensos’’, expresó Lorenzo.

Yván Lorenzo, senador de la provincia Elías Piña (foto: Yovanny Corporán)

El Código Penal no solo debe buscar aumentar las condenas impuestas por algunos delitos comparando a la actual pieza penal. Incluso debe ir más allá y adaptarse a los nuevos tiempos buscando penas adecuadas a la época actual.

Rogelio Genao está de acuerdo que ‘‘el Código debió aprobarse antes de las elecciones y que fue sometido, pero que hizo falta voluntad en las Cámaras para la aprobación de este’’.

Las causales

Las causales no se encuentran incluidas en el Código Penal que se quiere aprobar debido a que, al Artículo 37, no permite ni la pena de muerte, ni la muerte asistida y eutanasia. Tampoco el aborto electivo en la República Dominicana. Aunque el senador Rogelio Genao indicó que no se le deben llamar las tres causales porque hay una de las discutidas tres que será válida, esta es la de permitir salvar a la madre en caso de que su vida corra peligro por el embarazo.

Yván Lorenzo dijo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso un código de bioética conjuntamente con el Código Penal para poder liberar y que se avance en la aprobación debido a que las causales es una de las cosas que tiene paralizada la aprobación, acción que no se logró concretar.

El Código Penal ha parecido incierto desde hace muchos años en la nación. No obstante, el pueblo dominicano espera que muy pronto se apruebe y que satisfaga y cumpla con los derechos que todos merecen.