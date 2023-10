José Montás no se va del PRM; dice trabajará por la victoria Luis Abinader

San Cristóbal, RD.- El alcalde de San Cristóbal, José Montás, estableció que aunque no resultó favorecido por la encuesta para repetir como candidato a la Alcaldía por este municipio, trabajará por la candidatura a la reelección del presidente Luis Abinader y todos los candidatos locales de la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Montás afirmó que “la unidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está por encima de cualquier interés particular”.

Igualmente, anunció que trabajará para que el candidato a la Alcaldía por este municipio, Nelson de la Rosa, sea el próximo síndico.

Sostuvo que le sorprendieron los resultados de la encuesta del Centro Económico del Cibao que dio a De la Rosa como ganador de la consulta.

Cuestionó el momento en que esa encuestadora hizo la consulta, recordando que desde el mes de enero hasta agosto, dos encuestadoras locales (Sondeo de Opinión y MK Marketing y Mercadeo) siempre lo dieron como ganador por más de 15 puntos en cada una de esas consultas.

No sabemos, ni la hora, ni el día que se hizo la encuesta. No tengo dudas de que yo gané esa encuesta, pero reconozco que cuando me inscribí fue con el compromiso de aceptar los resultados.

José Montás, alcalde de San Cristóbal.