Directora Distrito Educativo 10-03 supervisa distribución del almuerzo escolar en los centros de esta jurisdicción

Santo Domingo Este, RD.- La directora del Distrito Educativo, 10-03, licenciada Eduvigen Rosario González; supervisó la distribución del almuerzo escolar en los centros que están a cargo de esta jurisdicción, perteneciente a la Regional 10 de Educación.

A primera hora de la mañana, la directora distrital dejó iniciada la entrega del desayuno escolar, en la Escuela Especial San Lorenzo de Los Mina; consistente en galletas integrales, leche, pan y jugo.

Los estudiantes, todos organizados en una fila y luego del lavado de manos; con fines de preservar la higiene, pasaron al comedor del centro para degustar sus alimentos.

Al mediodía, la licenciada Rosario González pasó a la Escuela Básica, modalidad Jornada Escolar Extendida; Rafael de la Rosa Hernández, en los Tres Brazos para la repartición del almuerzo escolar a los alumnos de dicho centro.

Los alumnos consultados, tras recibir el almuerzo, un menú compuesto por arroz con maíz, pechuga de pollo guisada y ensalada; catalogaron como muy buenos los alimentos servidos por un personal debidamente protegido con bata blanca guantes y gorros desechables.

Un ahorro significativo para las familias

La encargada de alimentación del Distrito Educativo 10-03, Yudelka Green precisó que el hecho de que los estudiantes; de los centros escolares reciban el desayuno y el almuerzo, eso implica un ahorro para las familias que envían a sus hijos a las escuelas.

“En el momento en que se les reparten las raciones a los estudiantes, esto es una carga menos para los padres. Algunas veces tenemos padres que no están trabajando y no perciben los ingresos necesarios y tienen hasta tres hijos en un centro escolar; esto es algo significativo en términos económicos, porque ese es un gasto que ya la familia no lo va a tener”, destacó Green.

También acompañaron a la directora, las técnicos docentes del Nivel Primario, Juana Guerrero, Llennyss Encarnación y Ruth Esther Matos.

Programa de Alimentación Escolar (PAE)

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en sus diferentes modalidades, tiene como propósito garantizar la atención alimenticia; y nutricional a la población de niños, adolescentes y jóvenes estudiantes del sistema educativo dominicano.

Está enmarcado en una visión integral, cubriendo parte de las necesidades alimenticias diarias de los alumnos; y los ayuda a reducir sus niveles de ausentismo y deserción escolar.

Al PAE lo componen cuatro modalidades, que son el Programa de Alimentación Escolar, Raciones Escolares con Alimentos Locales (PAE-REAL); el PAE Jornada Escolar Extendida, el PAE Urbano y el PAE Fronterizo.