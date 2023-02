Comunitarios Media Cara reclaman arreglo de calles y agua potable

San Cristóbal.- Comunitarios del sector Media Cara, en San Cristóbal, piden al gobierno y a la alcaldía de esa localidad, arreglo de calles, agua potable, mejoramiento de la energía eléctrica, entre otras soluciones puntuales.

“El síndico nos prometió que nos iba a arreglar las calles, le entregaron el presupuesto pero el síndico no ha vuelto por aquí. Nada más ofrece y ofrece y no viene. Yo digo que él se cogió el dinero, porque ya está casi saliendo, y no viene a darnos la cara.”

Los comunitarios piden, además, que se arregle el centro comunitario. También señalan, que la energía eléctrica es un desastre y fue levantado en el 1994

En tanto que otros residentes en la citada comunidad también elevaron su voz de protesta, para que las autoridades competentes vayan en su auxilio.

Los residentes en la comunidad Media Cara, indicaron que los políticos solo acuden a esa zona en tiempo de campaña, por lo que si estos no llevan soluciones a esa demarcación estarán ausentes en las próximas elecciones del año 2024.