Sánchez Ramírez, RD. – Cientos de productores de Piña del país se concentraron en el municipio de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez, en rechazo a un contenedor repleto del fruto que aseguran fue importado desde Costa Rica sin cumplir con las medidas Fitosanitarias, adema se quejaron de no recibir apoyo por parte del gobierno dominicano para la producción nacional.

La seria advertencia del contenedor proveniente de Costa Rica y retenido por las autoridades en el país hecha por los productores de Piña dominicana se ampara en la posible entrada de plagas como la mosca del establo y la hormiga loca, que según estos agricultores podrían penetrar al territorio dominicano mediante la importación que consideran ilegal por no cumplir con las medidas fitosanitarias dispuestas por el departamento de sanidad vegetal del ministerio de agricultura.

«Resulta de gran preocupación para nosotros, ya que no comprendemos como una importación que no cumplía con los requisitos previos establecidos, pretendía ser regularizada, luego de haber llegado a puerto y siendo esto un riesgo fitosanitario para todo los sectores de la producción nacional, ya que el origen de dicho productos, proviene de un país afectado por enfermedades que nuestro país no presenta». Dijo Kitcha Rodríguez, vocera trabajadores Piñeros.

Exigen al gobierno cumplir promesas

Mientras en este clamor elevado este martes, los piñeros también exigieron al presidente Luis Abinader cumplir con la promesa de financiar parte de la producción para el relanzamiento del fruto.

«El primer peso no ha llegado a las mano de un productor de piña, ni de esta Asociación ni del país tampoco. El Gobierno vino y nos ofreció el relanzamiento del sector agrícola y no quedamos en palabras, por que aquí no ha llegado nada». Dijo el productor Joel Duverge, empresario industrial de Piña en Cevicos.

A falta de apoyo y ante la amenaza que consideran representa la importación de productos extranjeros, los agricultores del fruto dicen temer caer en quiebra.

«Este es un llamado de mucha atención, estamos ante un colapso de nuestra producción y nuestra comunidad, que depende de nosotros». Explicó Alisander Sabad González, presidente Apropic

«De los productores que existíamos, hemos desaparecido un 47%, porque hay muchos que no aguantaron, y los que estamos aguantando, es porque hipotecamos hasta lo que no era de nosotros». Explicaron los productores, quienes agregaron que del gobierno no ayudarlo, representaría un colapso total.

Estas informaciones las brindaron mediante una rueda de prensa sostenida en el local que aloja la Asociación de productores de piña de Cevicos (Apropic) y donde participaron agricultores de todo el país.

Por: Daury Reyes