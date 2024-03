Procuraduría: No hay interés de ocultar la realidad de lo que pasó en La Victoria

Asimismo, el representante de la Procuraduría, miembro del comité de alto nivel, dijo que se elevó a 13 el número de muertes por la tragedia en La Victoria

Santo Domingo Norte, R.D.-Una comisión de alto nivel se encarga de las investigaciones del incendio que ocurrió la tarde del lunes en el Penal de La Victoria.

El procurador general adjunto Rodolfo Espiñeira informó que la procuradora Miriam Germán Brito instaló un gabinete de alto nivel que dará seguimiento a la tragedia en La Victoria. Esa comisión da seguimiento a las investigaciones del incendio, asistencia psicológica a las familias y a los reos.

“Le están dando acompañamiento psicológico a los familiares que se han acercado. Hay un problema de que muchos de ellos perdieron su ropa y su pertenencia estamos tratando de suplir esos insumos”, dijo Espiñeira en rueda de prensa en las instalaciones del penal.

A una pregunta de un periodista de qué familiares de los reclusos han manifestado que puede haber otros cadáveres en los escombros, el procurador adjunto dijo que no hay interés de ocultar la realidad.

“Vamos a ver porque hay un equipo que está en proceso de remoción. No hay interés de ocultar la realidad de lo que pasó”, puntualizó.

Reconoció que muchas familias están preocupadas porque no se han podido comunicar con sus presos, pero que eso se debe a que “muchos comenzaron a aparecer en las rondas. Por la misma confusión y los traslados de emergencia no han tenido comunicación con su familiar. La mayoría tienen ubicados a sus familiares. No es la generalidad de los casos”.

Aumentaron las víctimas del incendio en La Victoria

Además, se informó que aumentó a 13 el número de víctimas mortales por el siniestro. De esa cifra, tres han sido identificados y 10 pendientes de identificar.

De su lado, el director de Prisiones, Roberto Hernández, detalló que 580 reclusos fueron traslados a otro penal. 300 se encuentran el Pinito, La Vega; 100 en CCR San Francisco de Macorís y los 180 restantes en CCR Anamuya en Higüey.

Asimismo, Hernández aseguró que ningún interno de La Victoria está recibiendo atenciones médicas fuera del penal. Al tiempo de detallar que se amplió la asistencia en salud en el penal y espera que se puedan mantener esos servicios.

El Ministerio de Salud y otras entidades ONG han dado atención psicológica a los privados de libertad y asambleas de familia para tratar con ellos su apoyo. Servicio de medicamentos a través de PROMESE y Salud Pública, con un incremento de los médicos en el penal. Roberto Hernández, Director de Prisiones

La comisión de alto nivel que se encarga de la investigación en La Victoria está conformada por miembros de la Procuraduría, La Policía Nacional y una jueza de ejecución de la pena de Santo Domingo.