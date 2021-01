Primera dama responde publicación de empresaria Keiry Calderón, quien se queja del toque de queda y los impuestos

Santo Domingo, RD.- La primera dama, Raquel Arbaje, muy activa en las redes sociales, respondió

La empresaria Keiry Calderón, quien se quejó del Gobierno por la implementación del toque de queda y por el cobro de impuestos.

Calderón fue categórica en decir que el Gobierno no lucha contra la COVID-19, sino contra el pueblo dominicano.

“El Gobierno dominicano está luchando contra cada familia dominicana que quiere echar hacia adelante. El Gobierno dominicana, aparte de estar manejando mal esta crisis sanitaria está encaminándose a quebrar la economía nacional, también. Yo tengo una pequeña tienda pequeña, y ahora están quitando las operaciones de los fine de semana, desde las 12:00 del mediodía. ¿Y cómo vendo?, si de lunes a viernes se trabaja hasta las 5:00 de la tarde, y todo el que trabaja está en su trabajo. Y los fines de semana, que antes eran un momento de ocio y soltar un poquito el estrés, ahora lo único que se puede hacer, en medio de tapones, es a hacer diligencias”, detalló.

A esto respondió la primera dama, en su cuenta de Instagram (raquel_arbaje): “@keirycalderon Dios santo! No te imaginas cómo te entendemos. No sabes la responsabilidad que tienen sobretodo el #gabinetedesalud con nuestra @raquelpenavice y @luisabinader como el Presidente, imagínate llegar a administrar el dinero de la gente con una pandemia, es Salud. Te escucho y me identifico. Entiendo que según vayan cediendo los niveles de contagio se podrá modificar. Mi familia es comerciante, y nos afecta por igual ya que los sábados son los días de más ventas. Tu mensaje lo transmito. En casa el 31 @luisabinader se pasó negociando con todos e investigando sobre toda vacuna. Un poco de paciencia porque en una semana se podrá revisar las medidas. Soy portavoz.. 🙏🏼”.

