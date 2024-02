Ramfis reitera cumple requisitos constitucionales como candidato presidencial en 2024

SANTO DOMINGO, RD.-El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, habló este miércoles sobre la viabilidad de su candidatura presidencial, presentando una gama de elementos probatorios que certifican el cumplimiento a lo requerido por el artículo 20 de la Constitución Dominicana.

En una rueda de prensa que contó con la participación del abogado, Trajano Vidal Potentini, Ramfis Trujillo, afirmó que se dispuso a someter dicha información al dominio público para que el pueblo no se deje engañar por las noticias malintencionadas.

“Desde las elecciones del 2020, se viene propagando una ola de incredulidad en torno a mis posibilidades de ser candidato presidencial, y hoy vamos a despejar esa desconfianza exponiendo antes ustedes todas las pruebas que avalan mi plena adhesión a todo lo que requiere la Carta Magna,” puntualizó enérgicamente el candidato presidencial del PED.

Al ser cuestionado en torno a la diferencia entre sus aspiraciones en el 2020 y las actuales para el 2024 en cuanto a su acatamiento a lo establecido constitucionalmente, el líder político respondió enfáticamente que son circunstancias completamente diferentes.

“Desde el 2020 se creó una nebulosa en torno a mi candidatura, una iniciativa puntual y altamente perjudicial a nuestro proyecto político. Hoy ustedes tendrán acceso a una serie de documentos, incluyendo los contratos de alquiler que avalan mi residencia en el país desde el 2005, y hasta el acto notarial de mi renuncia a la candidatura norteamericana en el año 2012, entre otros más” precisó.

“En estas elecciones, estamos en pleno cumplimiento de todo lo que se requiere para ser candidato presidencial, no hay forma de que no me certifiquen la candidatura, cuando menos legítimamente,” aclaró.

Inmediatamente concluidas las palabras del candidato presidencial, el Licenciado Trajano Vidal Potentini inició su alocución con una breve introducción, procediendo inmediatamente con la presentación formal del caso, evidenciando un amplio inventario de documentos y destacando los elementos más notorios que certifican el cumplimiento de Ramfis Domínguez-Trujillo con lo que demanda la Constitución para aspirar a la presidencia de la República Dominicana.

“Parte de las pruebas que estamos presentando son sus pasaportes dominicanos, el primero que obtuvo cinco años después de haber nacido, y posteriormente, en 1981, obtuvo una renovación del mismo pasaporte, basado en su condición migratoria especial,” aclaró el destacado jurista. Leyes migratorias norteamericanas

Trajano Potentini también hizo referencia a las leyes migratorias norteamericanas, afirmando que más allá de la renuncia explícita que hiciere Ramfis en el 2012, su incursión en el ejercicio político de la República Dominicana por esta misma fecha, y donde nacen sus aspiraciones presidenciales, resulta una implícita dimisión a esta nacionalidad.

“Está más que claro que Ramfis viene aspirando a la presidencia de la República Dominicana desde el 2012, y son las mismas leyes migratorias de EEUU que establecen que al aspirar a un cargo político en otro país, pierdes automáticamente la nacionalidad norteamericana. Es decir que hasta el propio ejercicio político de Ramfis representa una renuncia tácita a esa nacionalidad,” puntualizó.

Haciendo referencia a la renuncia manifiesta que realizó Ramfis Domínguez-Trujillo a su ciudadanía norteamericana en el 2012, el jurista estableció que, con esta acción deliberada, se cumplió ampliamente con lo establecido en el artículo 20 hace ya más de 11 años, habilitándolo para participar en los comicios del 2024.

“Es importante señalar que, cuando nuestra Constitución habla de una ‘autoridad competente’, y de que la renuncia se debe hacer ante dicho poder, y al tenor de las disposiciones internas que es el símil, en el 2012, Ramfis manifestó así, su renuncia explícita a la nacionalidad norteamericana,” precisó. Sobre el tiempo que Ramfis tiene viviendo en RD

Ante los cuestionamientos sobre el tiempo que Domínguez-Trujillo tiene residiendo en el país, Potentini aseveró que él mismo tiene conocimiento de su residencia desde el 2007 cuando lo conoció por primera vez, y dejó claro que cuentan con toda la evidencia necesaria para demostrar su asentamiento fijo en la República Dominicana desde el año 2005.

“En cuanto a la fecha de él haber establecido residencia permanente en el país, tenemos sus alquileres desde el 2005, y consiguientes hasta la fecha actual, y además una trayectoria laboral iniciada por el año 2004, incluso habiendo creado Ramfis una empresa aquí en la República Dominicana,” aseveró.

Para culminar su intervención, el reconocido jurista afirmó que todos los documentos ya fueron depositados ante la JCE y el TSE, dejando inequívocamente claro que Ramfis reúne las condiciones que exige la Constitución para certificar su candidatura presidencial, pero dejando claro que están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.