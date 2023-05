Domingo Contreras afirma ningún presidente ha sobrevivido a la inflación

Santo Domingo. -El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, afirmó este martes, que temas esenciales para el país, están afectando a la población, y no hay ningún presidente en América Latina que haya podido sobrevivir a esos problemas, por lo que entiende que Luis Abinader no van a hacer la excepción.

Mencionó asuntos como el alto costo de la vida, la inflación, el desempleo, la inseguridad, el deterioro de la salud y del medioambiente, por ello, ve posible que la oposición tiene ventaja, en las venideras elecciones de 2024.

«Todos estos temas que desalientan el espíritu, en un esquema que tu no ves a nadie religiéndose, no hay un sólo presidente, enséñenme alguien, en América Latina que haya podido sobrevivir a la inflación y Luis no va a ser la excepción», dijo el municipalista, durante una entrevista en un programa local matutino.

Domingo Contreras refirió que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene una desaprobación de más de un 70%, lo que indica, según él, que el 2024 el PLD, volverá al poder.

Apuntó que el candidato presidencial del partido morado, Abel Martínez, en cualquiera de las encuestas que se han publicado, que no sea pagada por el gobierno, ha tenido un buen porcentaje.

Dijo que el PLD lo que debe hacer es «salir a trabajar».