Ante salida de Valentín del PLD, surgen enfrentamientos y se atiza debate sobre el transfuguismo

SANTO DOMINGO.- La salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del ex senador y ex miembro del Comité Político de la organización morada, Julio César Valentín, ha provocado enfrentamientos público y atizado el debates sobre el tema del transfuguismo.

En ese sentido, el comunicador Joselito Feliz, quién es miembro del Comité Central y subsecretario de comunicaciones del PLD, llamó este viernes tránsfuga a Valentín y todo los que se fueron con él.

Durante su acostumbrada intervención el el programa radial “El Sol de la Mañana”, Feliz comentó algunos motivos que motivaron la salida del exsenador de Santiago y sus implicaciones futuras.

De inmediato el dirigente político Glenn Davis Felipe Castro, quien acompañó a Valentín en su salida del PLD, catalogó al comunicador como «charlatán» en un mensaje privado que tuvo una repercusión pública en las redes sociales.

“@GlennDavisF como tú me escribiste en privado a raíz de mi comentario de hoy en Sol de la Mañana, y me dijiste Charlatán, porque te dolió que yo hablara del Transfuguismo de Valentín y el de todos ustedes, pues yo te lo repito por aquí de nuevo: Tránsfugas. Lo que yo digo público lo sostengo, no temo ni le tengo miedo ni al diablo. Sépanlo, No nos detiene nada ni nadie!“, dijo Feliz a través de su cuenta de Twitter.

La discusión en redes sociales sobre el comentario de Joselito Feliz, ha generado un gran debate entre seguidores de Feliz.

El Transfuguismo

La socióloga Rosario Espinal, quien dijo en su reciente artículo: “El transfuguismo seguirá su agitado curso”, expresó que en la medida que avance el 2023, “veremos probablemente más transfuguismo; o sea, más políticos buscando posicionarse donde mayor posibilidad tengan de lograr lo que persiguen: una posición política (electiva o designada) y los beneficios conexos”

Se recuerda, que Valentín renunció esta semana del PLD junto a varios miembros de esa organización política.