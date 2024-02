Santo Domingo, RD.- La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez admitió la distribución de raciones alimenticias durante la campaña municipal y días previos a las elecciones.

Al ser cuestionada sobre el tema durante la entrevista Despierta con CDN, Henríquez afirmó que las entregas se manejan con un cronograma y entregaron raciones el mes entero.

“En las últimas semanas yo me preguntaba no debería yo enviarle a estas gobernaciones porque van creer que uno está entregando estas raciones, no por una programación que existe y que ellos saben que existe”, exclamó.

Explicó que las entregas se hacen al menos una semana al mes en el caso de las gobernaciones, pero que no tiene la culpa su algunas las guardaron y las distribuyeron después.

Además, que no pueden parar las entregas porque son demasiadas instituciones, juntas de vecinos, iglesias, Fuerzas Armadas y otros cuerpos castrenses.

Agregó que el Plan Social de la Presidencia ha entregado cuatro veces más raciones de las que entregó el Gobierno pasado y con menos recursos.

“Nosotros desde que llegamos hemos cuadruplicado la cantidad de raciones que hacían en el pasado con más recursos económicos. Este año pasado entregamos cuatro veces más raciones, llegamos a más de cuatro millones de raciones en el 2023”, reiteró la funcionaria.

Aseguró que, en el último año, han aumentado las entregas de raciones a las distintas iglesias católicas en Santo Domingo Oeste.

La alta dirigente del partido de Gobierno, expresó que la metodología de entrega no discrimina partidos.

“Yo he tenido que ser fuerte porque en algunos casos, compañeros muy cercanos pretendían que íbamos a ir a un barrio y que aquel porque era de otro partido no les vamos a dar y no es así. He tenido que romper eso porque en un barrio donde se supone que las condiciones de todos son similares económicamente todo reciben por igual”.

Quejas por entrega de materiales

En cuanto a las quejas de que no se involucra a la gente de la comunidad en los trabajos, dijo que si quieren ayudar están abiertos, pero no dejan materiales.

Citó el ejemplo de que, cuando Fiona a muchas instituciones se les entregaba materiales como enlates, zinc y otros porque no daban abasto.

“Pero mucha de esa gente no tenían la capacidad para ponerlos y un enlates que cuestan cada uno más de mil pesos y generalmente se llevan cada uno más de 50, la gente se ve en un apuro y los vendía y es por eso que no le dejo a nadie material”.

Con respecto a la cantidad de mujeres en las alcaldías y vice, afirmó que, ha sido una lucha titánica que viene de décadas.

Afirmó que tampoco fue un asunto de arrastres, porque las regidoras tuvieron que demostrar que tenían calidad y que podían competir y fueron votos de ellas.

En cuanto al voto preferencial, dijo que, a su juicio es una trampa a la democracia, “si se ve desde el punto de vista de las mujeres porque si te vas a un distrito municipal las mujeres tienen que ir ahora a buscar los votos al igual que un hombre y no es un regalo”.

Por Gabriela Mora