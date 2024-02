Santo Domingo, RD.- El coordinador de campaña de la Alianza Rescate RD, César Fernández aseguró que el Gobierno, que encabeza el presidente, Luis Abinader ahogó económicamente a los partidos de oposición con respaldo de la Junta Central Electoral (JCE).

Al citar los siete pecados capitales que, según él cometió el Gobierno en las pasadas elecciones municipales, durante la entrevista Despierta con CDN, Fernández dijo que el primer pecado, fue que la Junta con el Gobierno detrás no dio los recursos que requerían los partidos para la campaña.

Explicó que la Junta se manifestó y mandó una carta al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, luego de que los partidos la emplazaron.

“Si no nos quejamos ante la Junta no lo hacen y 48 horas antes de las elecciones y siendo fin de semana es que dieron los recursos y no completos, a pesar de que el primer desembolso debía ser en enero, por lo que no pudimos usar lo que la Ley nos confiere”, reiteró Fernández.