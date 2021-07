Onda tropical provocará precipitaciones y tormentas eléctricas en el país

La humedad, apoyada por los efectos locales y el viento producto de una onda tropical, seguirá provocando precipitaciones moderadas a fuertes

Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó desde tempranas horas del día que el panorama meteorológico sobre el país, continuará favorable debido la humedad asociada a una activa onda tropical luego de cruzar el territorio dominicano durante la noche y la madrugada de este lunes, ubicándose actualmente sobre Haití.

La humedad, apoyada por los efectos locales y el viento producto de una onda tropical, seguirá provocando precipitaciones moderadas a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias del litoral costero Caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Asimismo la zona norte, sureste, suroeste, la cordillera Central y algunas localidades de la zona fronteriza, esperándose que estas lluvias, vayan disminuyendo en intensidad y frecuencia gradualmente durante el transcurso del día.

En el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional se prevé para este lunes condiciones climáticas medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, disminuyendo gradualmente en horas de la tarde.

La temperatura máxima entre 31º C y 33ºC, la mínima entre 21º C y 23º C.