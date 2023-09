Santo Domingo,RD. – La destacada periodista Nuria Piera compartió su visión sobre la profesión periodística y su carrera de más de 35 años en los medios de comunicación.

Nuria Piera destacó cómo la corrupción y la falta de conciencia social han sido temas recurrentes en sus días como periodista, pero cree que hay un cambio significativo en la percepción pública de estos problemas y que los políticos ya no son tan “desfachatados” como antes “es que ahora se hace más difícil poder conseguir investigar un caso de corrupción porque ellos se han sofisticado, o sea, ya no es tan a la clara, ya no es como antes” apuntó.



En una entrevista en el programa Siendo Honestos de la periodista Katherine Hernández, Piera habló sobre la evolución de la profesión periodística en la era de la inmediatez y las redes sociales y compartió su preocupación por la proliferación de medios irresponsables y con falta de rigor periodístico en algunas plataformas.

“Hay mucha competencia, mucha necesidad de triunfo inmediato, búsqueda del éxito al doblar la esquina, pocos deseos de esfuerzo, estamos pasando a esa crisis de la inmediatez, de que nadie quiere luchar, nadie quiere dar un poco más allá” Nuria Piera, periodista



Además de la complejidad del periodismo Nuria también expresó su preocupación por la irresponsabilidad en los medios de comunicación a la hora de emitir un mensaje “gente irresponsable que no tienen rigurosidad periodística, que están en los medios para chantajear, para oír rumores y lanzarlos como si nada, sin el mínimo rigor periodístico, hay como un relajo en los medios de comunicación”.

La mala fama de Nuria

La periodista dio detalles de cómo su personalidad fuerte ha generado críticas en su larga trayectoria, y reconoció que tiene una mala fama ganada en ocasiones “yo soy perfeccionista y cuando uno es perfeccionista entonces exige y yo me exijo a mi misma como exijo al otro, porque lo malo sería que yo exigiera el otro y yo no me exigiera, pero yo me exijo igual que le exijo al otro” expresó.

En cuanto a planes futuros Nuria habló sobre su incursión en el mundo digital con su portal web «N digital» y comentó que parte de su objetivo es crear un espacio donde sus empresas puedan funcionar sin su presencia directa. «Uno comienza a desplazarse uno mismo y a dar cabida a otras personas», comentó.

La entrevista concluyó con una nota positiva sobre la importancia de un liderazgo comprometido y una discusión sobre cómo el poder puede revelar la verdadera esencia de una persona.