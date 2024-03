Niña de 5 años necesita cirugía del corazón; padres piden ayuda al presidente Abinader y Raquel Arbaje

Santo Domingo.- Una familia de escasos recursos apela a la solidaridad del presidente Luis Abinader y a la primera dama, Raquel Arbaje, para realizar una cirugía del corazón a su pequeña hija, quien padece una cardiopatía congénita que le impide llevar una vida normal.

El procedimiento no se realiza en el país, por lo que la niña debe viajar a Colombia para esa cirugía, la cual tiene un costo de 42,500 dólares.

Sarah Lorenzo explicó que el diagnóstico de su hija Ismel, de 5 años, es Atresia Pulmonar con Comunicación Interventricular.

“Somos los padres de la niña Ismel, por la cual estamos solicitando una ayuda al Gobierno dominicano (…) debido a que nuestra niña nació con una cardiopatía congénita, diagnosticada desde su nacimiento.” Indicó el padre de la menor.

Los padres señalaron que tiene un tiempo buscando ayuda a diferentes instituciones, sin que hasta el momento hayan recibido respuestas.

“Cuando nació no sabíamos la condición de ella hasta que nos lo dijeron en la Angelita. Nos dijeron que la niña no iba a vivir ni un día. Ella está viva porque se le crearon ramificaciones de los pulmones al corazón y por eso no hace crisis” Indicó con voz quebrada Satah Lorenzo, madre de la niña.

Para cualquier información o ayuda puede comunicarse a los teléfonos 829-810-7439 y al 829-995-0628.